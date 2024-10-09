Hak-İş Konfederasyonu, İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı, şiddetini artırarak sürdürdüğü Gazze’ye yönelik katliamların 1. yıldönümünde, tüm insanlığı bu vahşeti durdurmaya çağırdı.

Hak-İş’in bildirisi, Çorum İl Başkanı Mustafa Köroğlu tarafından Belediye araç garajında işçilere okundu. Siyonist İsrail’in 100 yıla yakın zamandır Filistin’e şiddet uyguladığı belirtilen açıklamada özetle şu görüşler ifade edildi:

“Filistin’de bir insan hakları dramı yaşanmaktadır. Filistin halkının özgürlük, topraklarını kurtarma ve bağımsız bir Filistin devleti kurma mücadelesi sadece onların değil, tüm insanlığın ortak mücadelesi olmalıdır.”

“Siyonist İsrail, Gazze'yi bir açık hava hapishanesine dönüştürmüş, uluslararası hukuku hiçe sayarak, sistematik bir şekilde tüm dünyanın gözü önünde ciddi insan hakları ihlalleri yaparak soykırım gerçekleştirmektedir.”

“İşgalci İsrail’in Filistinlilere uyguladığı zorla yerleşim, yer değiştirme ve yıkım çalışmalarını, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksâ’ya karşı saldırılarını ve Kudüs şehrindeki tarihi yapıları tahrip etmesini şiddetle kınıyor ve durdurulmasını istiyoruz.”