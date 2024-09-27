Stajlarını başarıyla tamamlayarak ruhsat almaya hak kazanan genç avukatlar Av. Hacı Yunus Kılıç, Av. Kübra Eker, Av. Gizem Ak, Av. Sinem Demir, Av. Gözde Nur Gülümser, Av. Samet Uygar ve Av. Ebru Hatice Demirelli’nin yemin ve ruhsat törenleri gerçekleştirildi.



Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, Baro Yönetim Kurulu üyeleri, genç avukatların stajlarını yanlarında bitirdiği meslektaşları, aileleri ve davetlilerin katıldığı törende Hacı Yunus Kılıç, Kübra Eker, Gizem Ak, Sinem Demir, Gözde Nur Gülümser, Samet Uygar ve Ebru Hatice Demirelli avukatlık yeminini edip ruhsatlarını aldı.

Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı genç avukatlara görevlerinde başarı dileklerini iletti. Törende genç avukatlara çeşitli hediyeler de verildi.