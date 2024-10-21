İstanbul’da yaşayan, ÇORUM HABER’in eski mensuplarından, şair-yazar hemşehrimiz Yusuf Ziya Leblebici’nin başkanı olduğu Kardelen Sanat Derneği’nin geleneksel 61. Yaşayan Değerlerimiz Ödül Programı, 2 Kasım 2024 Cumartesi günü, Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde, saat 17.00’de kokteyl ve sergi açılışıyla başlayacak, ana programa ise saat 19.00’da geçilecek.

Bu etkinlikte “Yaşayan Değerlerimiz” ödülleri, TRT THM Sanatçısı Adile Kurt Karatepe, Şair, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Kul ve TRT THM Sanatçısı Nurullah Akçayır’a verilecek. Tanınmış sanatçılar ve şairler de, müzik ve şiirlerle geceye renk katacaklar.