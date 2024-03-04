Gençlik yıllarında satın aldığı bisikleti ile yıllarca süt dağıtıcılığı yapan Özkaya, ilerleyen yaşına rağmen ulaşım ve taşıma işlerini halen bisikleti ile sürdürdüğünü belirterek “Sağlığıma ve sahip olduğum varlığıma önce Allah’a sonra bisikletime borçluyum” dedi.

Aydın İncirliova’nın Dereağzı Köyü’nde çiftçilik yaparak hayatını idame ettiren 75 yaşındaki Mehmet Özkaya, ilerleyen yaşına rağmen bisiklet kullanımından vazgeçmiyor. Bisikleti sayesinde gündelik işlerini yürüttüğü gibi spor da yaptığını belirten Mehmet Özkaya, “Eskiden ulaşım ve taşıma işleri genellikle yük hayvanları ile yapılırdı. 1965-70 yıllarında araç almak sıradan biri için mümkün değildi. O dönemlerde 1967 model bir bisiklet aldım. Çiftçiliğin yanında sütçülük de yapıyordum. Köyde ineklerimden sağdığım sütü İncirliova’ya götürüp sokak sokak dolaşarak süt satardım. Zaman zaman tek seferde bu bisikletle 150-200 litreye yakın süt taşırdım.

5 çocuğumu bu bisikletle süt taşıyarak büyütüp okuttum. Aradan zaman geçti. Çocuklar okuyup ayrıldı. Ekonomik durumumuz da düzeldi. Eskiden ekonomi iyi olmadığı için zorunluluktan bisiklete binerdik. Şimdi de sağlık için bisiklete biniyorum. 55 yıldır aynı bisiklete biniyorum. Eski araçlar daha sağlammış. Sanırım 50 yıl daha bu bisiklet kullanılır” diye konuştu.

Editör: İHA AJANS