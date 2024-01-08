Anitta Otel’de haftasonu düzenlenen programa katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ramiz Erinç Sağkan, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Tokat Baro Başkanı Av. Volkan Bozkurt, Türkiye Barolar Birliği Delegeleri, Baro Yönetim Kurulu Üyeleri ile Baro üyesi avukatlar kıdemli avukatları tebrik etti.

Programda Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile Çorum Barosu Başkanı Kalıpcı tarafından meslekte 50 yılını dolduran Av. Osman Nuri Dinçer, Av. Fahri Azkur, Av. Hamit Sade ve Av. Adnan Çırakoğlu ile meslekte 40 yılını dolduran Av. Muharrem Özer, Av. Mahmut Bayatlı, Av. Mehmet Solmaz ve Av. Asuman Tolun’a plaketlerini vererek mesleki hayatlarında başarılarının devamını diledi.