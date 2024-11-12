Alınan bilgiye göre Remziye Ö.(39), bir nedenle Yavruturna Mahallesi Esnafevler 10. Sokak’ta bulunan apartmanın 5. katından kendini boşluğa bıraktı.

Kadının düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahaleye alınan ve bilincinin açık olduğu öğrenilen Remziye Ö.'nün düştüğü esnada bahçede bulunan ağaçlara takılması nedeni ile hızının yavaşladığı ögrenildi.