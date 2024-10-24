Av. Furkan Özmen, Av. Janberk Buğra Sarı, v. Batuhan Yılmaz, Av. Alperen Dolunay ve Av. Şahsenem Sena Makineci'nin yemin ve ruhsat törenleri Çorum Barosu’nda yapıldı.

Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Baro Yönetim Kurulu üyeleri, yeni avukatların stajlarını yanlarında tamamladığı meslektaşları, aileleri ve davetlileri katıldığı törende genç avukatlar yemin ederek hem ruhsatlarını aldılar hem de cübbe giyerek mesleğe adım attılar.

Baro Başkanı Kalıpcı genç avukatları kutlayarak başarı dileklerini iletti.

Editör: Haber Merkezi