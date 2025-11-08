Arca Çorum FK, Alagöz Iğdır FK maçıyla birlikte profesyonel liglerde 465.kez puan karşılaşmasına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK bugüne kadar 464 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda 3’ü hükmen 201 galibiyet, 127 beraberlik, 136 yenilgi alarak 730 puan toplarken, attığı 666 gole karşılık 492 gol yedi.

EVDE 231 MAÇ 424 PUAN

Arca Çorum FK 464 maçın 231’ini sahasında oynadı. Bu maçlarda 120 galibiyet, 64 beraberlik, 47 yenilgi alan Çorum ekibi hanesine 424 puan yazdırırken, 382 gol atıp kalesinde 220 gol gördü.

Kırmızı-siyahlı takım deplasmanda çıktığı 233 karşılaşmada ise 81 galibiyet, 63 beraberlik, 89 yenilgi alıp 306 puan topladı. Rakip fileleri 284 kez havalandıran Çorum ekibi kalesinde 272 gole engel olamadı.