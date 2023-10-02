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İktidar partisinin Silmkent Toki için verdiği 45 günlük sürenin dolduğunu belirten Tahtasız, sembolik olarak hak sahiplerine anahtar teslim etti.

AK Parti İl Başkanı Murat Günay’ın 45 gün önce hak sahiplerine evlerinin teslim edileceği sözünü verdiğini hatırlatan Tahtasız, “. AKP Milletvekili Nisan ayında “Ben TOKİ başkanıyla görüştüm 1 Temmuz’da teslim edilecek” diye söz verdi. Sonra AK Parti İl Başkanı 45 gün sonra teslim edilecek dedi. Ama bugün 45 gün de doldu.

Hak sahipleri mağdur, en az 8-10 vatandaşımız evlerinin teslim edilmesini beklerken hayatını kaybetti. Birçok vatandaşımız şu anda kiracı pozisyonunda olduğu için mağduriyetleri sürüyor. Şu anda Toki’nin yaptığı bir çalışma yok, sadece Çorum Belediyesi çevre düzenlemesi yapıyor.” dedi.

Evleri gezmelerine dahi izin verilmediğini aktaran Tahtasız, “İsteselerdi burası 45 günde biterdi. Ama halk mağdur edildi. Biz de burada onların vermediği anahtarları sembolik olarak vatandaşlarımıza vermek istiyoruz. Gerçek anahtarlar teslim edildiğinde balkonlarında çay içeceğiz, bayram yapacağız. Emeklilerimiz evlerine yerleştiğinde de burada okul yok, kreş yok, market yok. Projede cami, okul ve marketler de vardı. Çocuklarımız hangi okula gidecek, vatandaşlarımız hangi camide namazını kılacak. Buradan toki başkanına AKP’li yetkililere sesleniyoruz lütfen verdiğiniz sözü tutun.” diye konuştu.

Hak sahipleri de 5-6 yıldır buranın bitmesini beklediklerini belirterek, mağdur olduklarını anlattı.