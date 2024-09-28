Yarın Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 7’inci hafta maçında Adanaspor’a konuk olacak olan Ahlatcı Çorum FK, profesyonel liglerde 421’inci kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, bugüne kadar play-off hariç 420 lig maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda 3’ü hükmen olmak üzere 182 galibiyet, 114 beraberlik, 124 yenilgi aldı ve 660 puan topladı. Rakip fileleri 604 kez havalandıran Çorum temsilcisi, kalesinde 443 gol gördü.

Ahlatcı Çorum FK, 420 maçın 211’ini deplasmanda oynarken, 74 galibiyet, 58 beraberlik, 79 yenilgi aldı. 280 puan toplayan kırmızı-siyahlılar attıkları 258 gole karşılık 242 gol yediler.