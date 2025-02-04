1983 yılında Zonguldak Çaycuma Lisesinde başladığı öğretmenlik mesleğini 27 yıldır Çorum Fen Lisesi'nde sürdüren Ali Ekber Beyaz emekli oldu.

Aynı zamanda önceki dönem Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı olan binlerce öğrenci yetiştiren Ali Ekber Beyaz’a meslektaşları ve öğrencileri tarafından veda programı düzenlendi.

Yaklaşık 27 yıldır aynı okulda görev yapan emektar öğretmen okulundan alkışlarla uğurlandı.

Öğretmenlikle birlikte yazarlığıyla da tanınan Beyaz’ın Hasreti Vardı, Susar Güneşin Çocukları adlı iki Şiir kitabı ve Sarı Kantaron, Sürgünden Filize isimli iki deneme- makale türünde kitabı bulunuyor.

Gümüşhacıköy kökenli olan Ali Ekber Beyaz, emeklilik yaşamını geçirmek üzere Mersin’in Aydıncık ilçesine yerleşecek.