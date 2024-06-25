27 yıl TEDAŞ’ta Başteknisyen olarak çalışan ve 2012 yılında emekli olan Alaattin Dağtaşoğlu, severek yaptığı elektrikçi mesleğini devam ettirmek için memleketi Sungurlu’da Teknosan Elektrik adlı işyerini açarak hizmete sundu. Dağtaşoğlu, o günden beri Sunguroğlu Mahallesi Kahraman Sokak’ta bulunan aynı adresinde Sungurlu halkına kaliteli ve güvenilir bir şekilde hizmet veriyor. Tecrübeli Usta Dağtaşoğlu, tesisat, arıza, bakım ve onarım işlerinin yanı sıra işyerinde de elektrik malzemelerinin satışını yapıyor. Ayrıca küçük elektrikli ev aletlerinin de tamirini yaparak ilçe halkına hitap ediyor.

Alaattin Dağtaşoğlu, “1982 yılında sanat okulundan mezun oldum ve 83 yılında bir yıl vekil öğretmenlik yaptım. Ardından 1984 yılında vatani görevimi yapmak için askere gittim. Askerden dönünce 85 yılında Kayseri Tedaş’ta Başteknisyen olarak işe başladım ve 3 yıl çalıştım. 88 yılında memleketim Sungurlu’ya geldim ve yine Tedaş’ta çalışmaya başladım. Burada da 24 yıl çalıştıktan sonra 2012 yılında emekli oldum. Daha sonra severek yaptığım mesleğimi devam ettirmek için işyerimi açtım. O günden bugüne elektrik ustası olarak ve malzeme satışı, proje işleri hepsini yapıyoruz. Hem boş zamanlarımı değerlendiriyorum hem de hemşehrilerime hizmet veriyorum. Tedaş’da ki görevimde ve şimdi ki işimde her zaman kaliteli ve güvenilir bir şekilde hizmet verdim. Ne mutlu bana ki yaptığım işlerden hiçbir şikayet almadım. Müşteri memnuniyetine önem verdim her zaman. İnsanlarla hep barışık olmaya çalıştım. Bu zamana kadar destek olan herkese teşekkür ederim.” dedi.

Editör: Haber Merkezi