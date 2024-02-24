Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 24.haftasında bugün Bodrum FK’yı konuk edecek olan Ahlatcı Çorum FK, profesyonel liglerde 404. Kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerde 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK bugüne kadar 403 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda 3’ü hükmen olmak üzere 175 galibiyet, 108 beraberlik, 120 yenilgi aldı ve 633 puan topladı. Kırmızı-siyahlılar attıkları 579 gole karşılık kalelerinde ise 423 gol gördüler.

Ahlatcı Çorum FK, 403 maçın 200’ünü sahasında oynarken, 105 galibiyet, 51 beraberlik, 44 mağlubiyet aldı. 366 puan toplayan kırmızı siyahlı takım attığı 333 gole karşılık 190 gol yedi.