Yıllar sonra bir araya gelmenin özlemi ve mutluluğunu paylaşan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Oğuzlar İlkokulu'nda aynı sıralarda okuduğumuz, birlikte büyüdüğümüz can arkadaşlarımla ve bizleri yetiştiren kıymetli öğretmenimiz Mehmet Biçer ile 40 yıl sonra yine bir araya geldik. Hayat gereği Türkiye'nin dört bir yanına savrulan arkadaşlarımla yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu paylaşıp eski okulumuzu ziyaret ettik. Altın Koz Sosyal Tesislerimizde bir araya gelip özlem giderdik. Oğuzlar Gençlik Merkezimizde geçmişin gençleri olarak sınıf arkadaşlarım ve sınıf öğretmenimiz Mehmet Biçer ile bir araya gelip sohbet ettik. Gönül isterdi ki tüm arkadaşlarımıza ulaşabilelim ve hepsiyle bir arada olalım. Bugün bizlerle olan arkadaşlarımıza ve öğretmenimize bu anlamlı buluşma için teşekkür ediyor aramızda olamayan arkadaşlarıma da selamlarımı saygılarımı iletiyorum” dedi.