Türkiye'den Çorum , Van, İzmir, Samsun, Ordu ve Tokat'ın bulunduğu "My Playmate: Math’s" orijinal isimli "Oyun Arkadaşım Matematik Projesi" sona erdi.

E-twinning projesinde Romanya, Litvanya ve Azerbaycan'dan da pek çok okulda matematik oyunları ile öğrencilere eğitim verildi.

Tokat Ali Osman Tepe Kardeşler İlkokulu okul öncesi öğretmeni Yasemin Erdemir Arlı, projeyi Tokat'ta birlikte yürüttüğü Selma Yetkin ile öğrencilere erken çocukluk döneminde matematik kavramlarını oyunlar yoluyla öğretmeye çalıştıklarını söyledi.