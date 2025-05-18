ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi kapsayan Orta Doğu turunda toplamda 4 trilyon dolara varan anlaşmalar imzaladı.

Dört günlük gezisinin ABD ekonomisine dev katkı sağladığını vurgulayan Trump, “Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan diplomatik temaslarında tarihi ekonomik anlaşmalara imza attı.

“UKRAYNA'DA HARCADIĞIMIZIN...”

Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, dört günlük gezisinin ABD ekonomisine dev katkı sağladığını vurgulayan Trump, "Her zaman parayla aram iyi olmuştur. Orta Doğu seyahatimi düşünün; dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım" ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN: TARİHİ SİLAH ANLAŞMASI

Trump'ın ilk durağı Suudi Arabistan oldu. Burada 600 milyar dolarlık yatırım sözü alınırken, iki ülke arasında yaklaşık 142 milyar dolarlık silah satışı içeren "tarihin en büyük savunma anlaşmalarından biri" imzalandı. Bu anlaşmayla Washington-Riyad hattında savunma alanında yeni bir dönem başladı.

KATAR: HAVACILIK VE SAVUNMA DEVLERİ BULUŞTU

Katar'daki temaslarında Trump, 1,2 trilyon dolarlık ekonomik iş birliği planını gündeme taşıdı. Qatar Airways ile Boeing arasında 200 milyar dolarlık, 160 uçaklık dev bir anlaşma imzalandı. Ayrıca el-Udeid Üssü'nde yapılan açıklamada, Katar'ın ABD'den 42 milyar dolar değerinde THAAD füze savunma sistemi, havada yakıt ikmal uçakları ve gelişmiş insansız hava araçları alacağı duyuruldu.

BAE: 10 YILLIK DEV YATIRIM

Zirvenin son durağı Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşen Trump, BAE'nin ABD'ye önümüzdeki 10 yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Bu yatırımın enerji, teknoloji ve altyapı gibi kritik alanları kapsadığı belirtildi.

“BU BİR REKOR TUR”

Trump, Doha'da iş dünyası temsilcilerine yaptığı konuşmada ise bu turda elde edilen ekonomik kazanımın 4 trilyon dolara ulaşabileceğini ifade ederek, "Bu bir rekor tur. 4-5 gün içinde böyle bir hacim bugüne kadar hiç görülmedi" sözleriyle seyahatin etkisine dikkat çekti.

Kaynak: haberler.com