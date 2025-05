Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçelievler’de İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi’nin açılışına katıldı. İstanbul’u modern sağlık tesisleri ile donatmaya devam ettiklerini belirten Erdoğan, sağlıkta yapılan reformları da anlattı.

İstanbul’un yatak kapasitesini yüzde 56 arttırdıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlık hizmetlerinin her boyutunda 22 sene öncesine kıyasla gerçekten büyük mesafe kat ettik. Bunu da çoğu zaman şehir hastanelerimiz gibi sağlık yatırımlarını israf olarak gören müzmin muhalif zihniyete rağmen başardık. Sağlık tesislerinin yollarını yapmaktan aciz anlayışa bu kadar hizmeti, yatırımı, eseri, tesisi milletimizi emrine amade kıldık” diye konuştu

Enerji alanında ciddi yatırımlar yaptıklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bir taraftan ülkemizin enerji köprüsü olma vasfını güçlendirirken, diğer taraftan enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmeye gayret ediyoruz. Çevreci maskesi takan 5’inci kol elemanlarının karşı çıkmasına rağmen Akkuyu nükleer enerji santrali projemizle ülkemizi farklı bir lige taşıdık. Karadeniz ve Gabar’daki keşiflerimiz sayesinde enerjide yeni bir dönemin kapısını açtık. Sakarya gaz sahasındaki keşfimiz milletimiz için kelimenin tam anlamıyla bir dönüm noktası oldu. Bulanlar ancak arayanlardık şiarıyla sondaj çalışmalarımızı kararlılıkla devam ettirdik. Filomuzu yeni gemilerle takviye ettik. Yurt dışında da farklı işbirlikleri geliştirdik. Enerjide de bağımsızlığımızı kazanmak için içeride ve dışarıda yoğun bir mücadele içinde olduk. Şu anda sismik araştırma sondaj gemilerimiz nerede biliyor musunuz. Somali’de. Oralarda sondaj yapıyorlar. Bu mücadelenin meyvelerini toplamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan enerji alanında müjde paylaşarak, “Bugüne kadar Akdeniz’de 11, Karadeniz’de 38 sondaj yaptık. 7’inci nesil sondaj gemimiz Abdülhamit Han ile Göktepe 3 kuyusunda 27 Mart’ta başlayan çalışmalarımız dün itibariyle tamamlandı. 2 bin 154 metre su derinliğinde açılan 49 günlük sondaj, log ve test operasyonları sonucunda 3 bin 570 metre derinlikte tamamlanan Göktepe 3 kuyusundan müjdeli bir haber aldık. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde hamdolsun sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3.5 yıl boyunca tek aşına karşılayacağız. Doğalgaz keşfimizin ekonomik değeri ise 30 milyar dolardır. Sahanın geliştirilmesinde Sakarya projesi için yaptığımız yatırımlarla yüzer üretim platformunu kullanacağız. Dolayısıyla sahanın ekonomik katkısı çok daha büyük olacak. Yeni keşfimizin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Karadeniz’deki üretimin ilk fazının tamamlandığının müjdesini vermiştik. Günlük 9.5 milyon metreküp üretimle 4 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz’den karşılıyoruz. 2026 yılında ikinci fazla üretimi iki katına, 2028 yılında 3’üncü fazla 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, eleştirilere ve engellere aldırmadan yola devam edeceğiz. Yapılan her yatırım, yapılan her keşif hamdolsun bizleri Türkiye Yüzyılı’na bir adım daha yaklaştırıyor. Allah yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum” açıklamalarında bulundu.

Editör: İHA AJANS