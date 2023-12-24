Asgari ücret önümüzdeki hafta belli olacak.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'ten asgari ücrete yönelik bir öneri geldi.

Bölgelere göre yatırımlar 1'den 6'ya farklı teşviklerin uygulandığını hatırlatan Avdagiç, asgari ücretin de 6 skala olmasa bile 3 veya 4 skala olarak belirlenebileceğini söyledi.

İTO Başkanı "Asgari ücret, bölgesel olarak değerlendirilip belirlenebilir. İstanbul'daki asgari ücretle, teşvikle ilgili 6. bölge kapsamındaki illerdeki asgari ücretin aynı olmaması gerekiyor diye düşünüyoruz. Dolayısıyla asgari ücretin gelişmiş illerde biraz daha yüksek, gelişmekte olan illerde görece olarak bunun altında bir skalayla belirlenmesi bir fayda sağlayacaktır." yorumunu yaptı.

"GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ GÜNCELLENMELİ"

Şekib Avdagiç, asgari ücretle beraber iş dünyasının önemle üzerinde durduğu bir konunun ise gelir vergisi dilimlerinin güncellenmesi ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 15 yıl önce asgari ücretin ilk vergi diliminin asgari ücretin 13 katı mertebesinde olduğu bilgisini paylaşan Avdagiç, "Her yıl asgari ücret bir sosyal ücret olarak daha hızlı artıyor olmasına rağmen gelir vergisi dilimleri bunun çok altında bir hızla arttı. İlk vergi dilimi 2008'de asgari ücretin 13 katıyken, bugün geldiğimiz noktada telaffuz edilen asgari ücret zammı beklentisi ve yeniden değerleme oranındaki vergi güncellemesi ile birlikte 2024'te 6 kattan bile az bir değere düşmüş olacak." şeklinde konuştu.

Avdagiç, çalışanların gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesinin yanı sıra SGK üst limitinin revize edilmesinin de çalışma hayatı için önemli bir açılım olabileceğini belirtti.

