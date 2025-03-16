Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği tarafından hayata geçirilecek olan 4 adet barınak için ihale sürecinin başladığı geçtiğimiz haftalarda Vali Ali Çalgan tarafından duyurulmuştu.

Bu kapsamda Çorum merkez ilçe ile birlikte Sungurlu, Osmancık ve İskilip olmak üzere 4 bölgede hayvan barınağı yapımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale yapılacak.

Çorum Valiliği Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği tarafından Çorum Valiliği 220 numaralı Toplantı Odası’nda 9 Nisan 2025 günü saat 10.30’da yapılacak ihale ile 4 Sahipsiz Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı projesinin hayata geçirilmesinin önündeki bir engel daha kalkmış olacak.

Proje kapsamında oluşturulacak alanlar hayvanların temel ihtiyaçlarını karşılayacak ve güven içinde yaşayabilecekleri modern standartlarda tasarlandı. Yeni kurulacak olan barınak ve doğal yaşam alanı, sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini içerecek. Ayrıca alan içerisinde hayvanların rahatça dolaşabilecekleri geniş alanlar bulunacak.

Editör: Haber Merkezi