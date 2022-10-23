Osmancık’ta 15 bin metrekare açık 6 bin metrekare kapalı alana sahip olacak olan ve yaklaşık 500 personelin istihdam edileceği fabrikanın temel atma töreni kurban kesimi ile gerçekleştirildi.

Osmancıklı iş insanı Fatih Ergün, törende yaptığı konuşmada; “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Her fabrika bir kaledir” vizyonundan yola çıkarak memleketim Osmancık’ta 15000 m2 açık 6000 m2 kapalı alana sahip yaklaşık 500 personelin istihdam edileceği 3f tekstil Osmancık fabrikamızın Allah’ın izniyle temelini attık; kurbanımızı kestik rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim inşallah hayırlı işler nasip eder” dedi.

Konuşmanın ardından kurban kesilerek yeni fabrikanın temeli atıldı.



(Volkan SINAYUÇ)

