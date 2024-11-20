İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 39 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B. T.(26) yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kentin farklı noktalarında yapılan şok uygulamalarda şüphe üzerine durdurulan S.A. ve A.G.'nin yapılan üst aramasında 2 tabanca ile tabancalara ait fişek elde edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri gereği polis merkezi amirligine götürüldü.