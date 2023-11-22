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İstanbul'da yüksek tonajlı hafriyat kamyonları, eksik evraklı kamyonlar, minibüs ve ticari araçlardan rüşvet alındığı ihbarı üzerine harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 39 polis memurunu gözaltına aldı. Polislerin İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla açığa alındığı öğrenildi.

İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonlarında 39 polis memuru gözaltına alındı. Polislerin İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla açığa alındığı öğrenildi.

İHBAR, EKİPLERİHAREKETE GEÇİRDİEdinilen bilgiye göre, yüksek tonajlı hafriyat kamyonları, eksik evraklı kamyonlar, minibüs ve ticari araçlardan rüşvet alındığı ihbarı üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, Maltepe'de bulunan bir otopark sahibi gözaltına alınıp yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.SORGULAR SÜRÜYORAsayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri haklarında gözaltı kararı verilen 7'si başka illere tayin olmuş, 39'u İstanbul Anadolu Yakası'nda görevli çoğunluğu trafik polisi olan 46 polisi sabah saatlerinde gözaltına aldı. İstanbul'da görev yapan 39 polis memurunun sorguları devam ederken, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla açığa alındığı öğrenildi.