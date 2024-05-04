Çorum Gökköy nüfusuna kayıtlı 36 yaşındaki Ferhat Çelik isimli genç, ailesi ile birlikte yaşadığı evde odasında yakınları tarafından hareketsiz bulundu. Durumu gören Ferhat Çelik’in yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ferhat Çelik’in hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Çelik’in ilaç tedavisi gördüğü ve rahatsız olduğu öğrenildi.

Editör: Haber Merkezi