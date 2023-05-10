Çorum Belediyesi, sıfır atık yönetmeliği kapsamında kaynakların sağlıklı ve verimli biçimde kullanılması, atıkların asıl kaynağında yönetim altına alınması, azaltılması ve ayrıştırılarak geri kazanılması için çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Çorum Belediyesi tarafından kurulan “1. Sınıf Atık Getirme Merkezi”nde toplanan 3.480 kg elektronik atık, MKE’ye teslim edildi.

DOĞA KORUNUYOR, EKONOMİYE KATKI SAĞLANIYOR

Sıfır atık çalışmaları çerçevesinde çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına önemli çalışmalar yaptıklarını açıklayan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “1.Sınıf Atık Getirme Merkezimizde evlerden kaynaklı 13 farklı atığı topluyoruz. Kağıt, karton, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, elektronik atık, kurşunlu piller, floresan ve civa içeren atıklar, akümülatörler, atık ilaçlar, bitkisel atık yağlar ve ömrünü tamamlamış lastikler atık merkezine kabul edilmektedir. Getirilen atıklar toplanarak lisanslı firmalara ulaştırılmaktadır. Böylelikle organik atıklar dışındaki evsel atıklar doğaya atılmadan geri dönüşüme ve ülke ekonomisine kazandırılmış olmaktadır.” dedi.

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ’NE TESLİM EDİLDİ

Elektronik atıkların doğayı tehdit etmeden bertaraf edilmesi gerektiğini, ayrıca bu atıkların içerisindeki değerli madenlerin de ekonomiye kazandırılması gerektiğini ifade eden Yağbat, “Bu bilinçle, atıkları mobil atık getirme merkezlerinde ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezlerinde topluyoruz. Elektronik atıkların uygun şekilde geri dönüşümünün sağlanması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yayımlanan mevzuat gereği lisans ve izin belgelerine sahip devletin yetkili kuruluşu Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. Geri Dönüşüm İşletme Müdürlüğü’ne 3.480 kg elektronik atığı teslim ettik. Yapılan çalışmayla çevre ve insan sağlığı korunurken atıkların içerdiği maddelerin ayrıştırılması sayesinde ekonomiye de önemli katkılar sağlamış oluyoruz.” diye konuştu.

(Haber Merkezi)