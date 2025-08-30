Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Baran, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Baran, mesajında 30 Ağustos’un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Tarihe baktığımızda, ülkemizin her bir karış toprağının vatan sevgisini her şeyin üstünde tutan kahramanlarca kazanıldığını görüyoruz. Canla başla verilen bu mücadelelerin en önemlilerinden biri 30 Ağustos 1922’de kazanılmıştır. Kurtuluş Savaşı’nın seyrini ve sonucunu belirleyen, Büyük Taarruz’un son günü gerçekleşen Başkumandanlık Meydan Muharebesi, milletimizin bağımsızlık yolunda yazdığı en büyük destanlardan biridir.”

Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm dünyaya bağımsızlığını kanıtladığını vurgulayan Baran, “Bu şanlı mücadele ile hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ve Anadolu’nun Türk yurdu olduğu ispat edilmiştir. Milletimizin kazandığı bu zafer, sadece kendi tarihine değil dünya tarihine de yön vermiştir” ifadelerini kullandı.

Baran, mesajının sonunda tüm milletin ve kahraman ordunun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi