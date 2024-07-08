Alaca ilçesi Kalınkaya köyü sakinleri yetkililerden yollarının yapılmasını istiyor.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan köy sakinleri, yol taleplerini CİMER’e de ilettiklerini ancak sonuç almadıklarını bildirdi.

3 yıldır mücadele verdiklerini ve köy yollarının yapılması için yetkililerden yardım istediklerini söyleyen köy sakinlerinden Murat Ortakcı, "Köyümüzün yolu bir türlü yapılmıyor. 2 km yol yapılması gerekiyor ama 3 yıldır bizi oyalıyorlar. Köyümüz ve çevre köyler Hitit Uygarlığı'na ev sahipliği yapmış topraklar üzerine kurulu. Bu sebepten dolayı da çeşitli kazı alanları, kaleler, hanlar, sfenksler ve tarihi alanlar bulunan köylerimize yıl içerisinde farklı ülkelerden turistler geliyor. Ancak köyümüzün yolunun eski asfaltı 2021 yılı Ağustos ayında karayolları tarafından kazıldı ve bizlere yeni asfalt atılacağı söylendi. Aradan 3 yıl geçmesine rağmen köy yolumuza ne bir asfalt ne bir mucur ne de benzeri bir madde döküldü. Köy yolunda bırakın binek araçları traktörler bile zor ilerler hale geldi. Yolumuzun yapılmasını talep ediyoruz. Lütfen yetkililer sesimizi duysun." ifadesini kullandı.

Editör: NURDAN AKBAŞ