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Mustafa Orman tarafından yazılan “Annem Gittiğinden Beri Çiçek Ekmiyoruz Bahçeye” romanı ve Senem Gezeroğlu'nun “Yeniden İnşa” romanı birinciliğe layık görüldü.



Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri Töreni, Atakum Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Roman, ilk roman, öykü, şiir ve çeviri kurmaca dahil olmak üzere 5 dalda eserleriyle yarışmaya katılan yazarlar heyecanlı bekleyişlerinin ardından ödüllerini aldı.

Açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun Milletvekili Dr. Murat Çan, “Büyük edebiyatçı, büyük düşünür Vedat Türkali ilk adımla yaşıt bir sanatçımızdır. Aynı zamanda bizi bugünlere taşıyan, Cumhuriyet'imizi kuran, 104 yıl önce Samsun'da başlattığı Kuva-yı Milliye ateşi ile Kurtuluş Savaşı'nı vererek 100 yıl önce Cumhuriyet ile taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de bir kez daha anıyoruz. O nedenle onunda söylediği veciz bir söz ile ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' ifadesiyle, sanata Atakum Belediyemizin vermiş olduğu değer nedeniyle siz değerli sanatçı ve halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Törende konuşan Atakum Belediye Başkanvekili Sefer Çam, “Burada bulunmamızın nedenlerinden biri de yazarımız Vedat Türkali'yi anmak ve onun eserlerinin sürekliliğini sağlamaktır. Yazarlarımıza başarılar diliyoruz. Yarışmada ödül kazanan arkadaşlarımızı kutluyorum ve hepsinin bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.



3. Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri'nin kazananları ise Roman dalında Mustafa Orman'ın eseri olan “Annem Gittiğinden Beri Çiçek Ekmiyoruz Bahçeye”, Senem Gezeroğlu'nun eseri olan “Yeniden İnşa”, ilk roman dalında A. Tufan Palalı'nın “Mutlu Perşembe” eseri, öykü dalında Kadire Bozkurt'un yazmış olduğu “Buz kandilleri” eseri, şiir dalında Mehmet Altun'un “Misk-i Amber” adlı eseri ve Çeviri Kurmaca dalında “Dinlenme ve Rahatlama Yılım” adıyla Begüm Kovulmaz'ın eseri ile Çiğdem Öztürk'ün “Söz” isimli eserleri dallarında birinciliği elde etti.

(Berkay Yıldız)