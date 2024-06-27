Çorum’un Mecitözü ilçesinden düğün için başka bir şehre giden kadın evde kalan ve 3 gündür haber alamadığı eşini yaralı halde buldu.

Alınan bilgiye göre bir yakınının düğünü için Mecitözü ilçesinden İzmir'e giden Fatma D.(63) evde kalan eşi Satılmış D.(65)'den haber alamayınca ilçeye geri döndü.

Eşinin hayatından endişe eden kadın İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek durumu anlattı.

Polis ekipleri Camii Kebir Mahallesi'nde bulunan ikamete geldiklerinde Satılmış D.'yi yerde yaralı halde buldu.

Polis ekiplerinin ihbarı ile adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı adam sağlık ekiplerince yapılan mudahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Satılmış D.'nin evde düşerek yaralandığı öğrenildi.