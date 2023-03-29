Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Günyüzü Köyü'nde çıkan yangında 3 ev ve 1 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, köyde bir evde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek 2 ev ve 1 samanlığa daha sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine köye Kargı Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürülürken 3 ev ve 1 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.