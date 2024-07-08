Sungurlu'da çıkan orman yangınında yaklaşık 3 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarıbeşkız köyünde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangında yaklaşık 3 dönüm ağaçlık alan kül okurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör: İHA AJANS