Tahmini Okuma Süresi: dakika

12-17 Eylül tarihleri arasında Olimpik Yüzme Havuzu Bilardo Salonu'nda gerçekleşen müsabakalar çekişmeli maçlara sahne olurken 5 günlük süren mücadelenin ardından final karşılaşması sonunda şampiyonluk ipini Altın Hamle Spor Kulübü sporcusu Fatih Özbulut göğüsledi. Altın Hamle Spor Kulübü'nün bir diğer sporcusu Emrah Taç ise ikinciliği elde ederken, üçüncülük kürsüsüne ise Zirve Spor Kulübünden Ali Misket ve İbrahim Ahıskalı çıktı.



Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına ilimizden dereceye giren sporcular final müsabakalarında oynamaya hak kazanırken, Bilardo İl Temsilcisi Emrah Taç " İlimizde her geçen gün bilardo sporunun büyük bir ivme kazandığını, bilardo sporunun gelişmesi yönünde desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cemil Çağlar'a teşekkürü bir borç biliyoruz. Çekişmeli maçların oynandığı il birinciliğinde hakemiyle, sporcusuyla büyük özveri gösteren herkese teşekkür ederim" dedi.