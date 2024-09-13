Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2.Kamu Spor Oyunları projesi kapsamında düzenlenen Kamulararası Masa Tenisi Turnuvası'nda heyecan sona erdi. Kadınlarda 8 erkeklerde ise 16 sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuva Olimpik Yüzme Havuzu Masa Tenisi Salonu'nda gerçekleşti. Masa Tenisi İl Temsilcisi Aytaç Taşaner gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda erkeklerde Davut Sarıkaya, Furkan Öğdür, Orhan Gazi Aykaç ve Süleyman Yazıcı oyuncu grubu ile mücadele eden Kapalı Cezaevi takımı şampiyonluk ipini göğüslerken, kadınlarda ise Irmak Deniz Özpamuk, Eylem Teke, Canan Şahin ve Şeyda Zengin'li Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) takımı şampiyon olmayı başardı.

Erkeklerde İl Sağlık Müdürlüğü takımı ikinci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımı üçüncü, Sungurlu Kaymakamlığı takımı dördüncü oldu. Kadınlarda da sıralama değişmedi. İkincilik kupası Sağlık İl Müdürlüğü'nün, üçüncülük kupası ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün oldu.

Birinci olan takımlar Ordu'da yapılacak olan Karadeniz Bölge Şampiyonası'nda Çorum'u temsil edecekler.

Editör: RIFAT KARA