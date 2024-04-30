İl Koordinasyon Kurulu’nun 2024 yılı ikinci toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Zülkif Dağlı’nın başkanlığında Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıya yatırımcı kurum ve kuruluşların temsilcileri, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Çorum’da kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 297 adet yatırım projesinin bulunduğunu belirten Vali Dağlı, toplam tutarı 38 milyar 592 milyon 258 bin lira olan projelerin harcama tutarının 3 milyar 306 milyon lira olduğunu ifade etti. Dağlı, 297 projeden 14’ünün tamamlandığını, 167’sinin devam ettiğini, 13’ünün ihale aşamasında olduğunu, 106’sına ise başlanılmadığını söyledi.

Vali Dağlı, dönem yılı harcama toplamlarına göre projelerin 95’inin sosyal içerikli projelen olduğunu belirtirken, ulaştırma ve habercilik sektörüne ait projelerin ise tutar olarak en önde olan projeler olduğunu bildirdi.

Editör: Haber Merkezi