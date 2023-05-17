Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve beraberindeki parti yöneticileri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması üzerine seçim çalışmalarına tekrar başladı.

Milönü, Bahabey Caddesi, Kıbrıs Caddesi ve Emek Caddesi güzergahında esnafı ziyaret eden Tahtasız ve beraberindekiler, hem sorun ve talepler hakkında bilgi aldı, hem de vatandaşlarla sohbet ederek 28 Mayıs seçimlerinde sandığa, demokrasiye ve ülkenin geleceğine sahip çıkmaya çağırdı.

Milletvekili olarak tüm Çorum’a hizmet edeceğini, kentin, esnafın, halkın yaşadığı sorunları çözüme kavuşturmak için çaba göstereceğini bildiren Tahtasız, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kıılçdaroğlu’nun mutlak suretle Cumhurbaşkanı seçilmesi gerektiğini anlattı. Ülkenin mevcut koşullarının Kıılçdaroğlu’nun gerekliliğine işaret ettiğini, gençlerin, kadınların, çocukların, işçi ve memurun, çiftçinin, halkın geleceğinin Millet İttifakı’nın güçlü bir şekilde temsil edilmesiyle, projelerinin hayata geçirilmesiyle iyileşeceğini dile getiren Tahtasız, halkın 28 Mayıs seçimlerine odaklanmasını istedi.