Denetim ve uygulamalar sırasında 3.643 araç ve sürücüsüne toplam 10.845.491 lira cezai işlem uygulanırken, 180 araç ise trafikten men edildi.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezinde emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükûnu temin etmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, belirlenen noktalarda 01-31 Mayıs tarihleri arasında, saygısızca araç kullanarak toplumun huzur ve sükûnunu bozan, gürültü çıkaran modifiyeli araçlar başta olmak üzere alkollü ve sürücü belgesiz araç kullananlar ve diğer trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik uygulamalar yapıldı.

27.861 aracın kontrol edildiği uygulamalarda 3.643 araç ve sürücüsüne toplam 10.845.491 TL cezai işlem uygulandı.

189 araca teknik değişiklikten (abartı/gürültü, modifiye, cam filmi vb.), 113 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmak veya alkol cihazını üflemeyi reddetmekten, 267 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 44 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 125 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 4 araç sürücüsüne drift atmaktan dolayı cezai işlem uygulandı.

Mayıs ayında 2.122 motosiklet kontrol edilirken, 524 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı.

Ayrıca 456 okul servis aracı denetlendi, 36 okul servisine fazla yolcu taşımak vb. ihlallerden ceza kesildi.

Öte yandan 535 araç sürücüsüne hatalı parktan işlem yapıldı.

Uygulamalarda 180 araç trafikten men edildi.

Yapılan trafik kontrollerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve çeşitli suçlardan aranan 1 şahıs yakalandı.

Editör: HABER MERKEZİ