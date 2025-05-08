Elif Ceren Yar (26) idaresindeki 19 ADZ 737 plakalı motosiklet, Üçtutlar Mahallesi Anadolu Sokak’ta kontrolden çıkarak önce orta refüje ardından da aydınlatma direğine çarptı.
İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Yar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak acil müdahaleye alındı.
Yar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti
Elif Ceren Yar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK