Kaza, Kerebigazi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki B.A., motosikletle seyir halindeyken dengesini kaybetmesi neticesinde düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Editör: İHA AJANS