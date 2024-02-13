Okullararası Küçükler (kız-erkek) Voleybol Grup Birinciliği Çorum’da başladı. Çorum’un erkeklerdeki temsilcisi 23 Nisan Ortaokulu ilk maçını rahat kazanırken, kızlardaki temsilcisi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ise yenilgiyle başladı.

ERKELRDE

8 TAKIM

Erkeklerde, 2 grupta 8 takım mücadele ediyor. Çorum şampiyonu 23 Nisan Ortaokulu, Sinop Atatürk Ortaokulu, Düzce Bilgi Ortaokulu ve Bartın Kurucaşile Ortaokulu ile birlikte B grubunda mücadele ediyor. A grubunda ise, Amasya Vali Hüseyin Poroy Ortaokulu, Zonguldak TED Karadeniz Ereğli Vakfı Özel Ortaokulu, Bolu Dağkent Kıroğlu Eğitim ve Sağlık Vakfı Ortaokulu ile Kastamonu Bozkurt Ortaokulu yer alıyor.

23 NİSAN

RAHAT

KAZANDI

Gruplarda ilk maçlar dün Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanırken, Çorum temsilcisi 23 Nisan Ortaokulu, Bartın Kurucaşile Ortaokulu ile karşılaştı. Çorum şampiyonu, ilk seti 25-8, ikinci seti ise 25-5 gibi farklı skorlarla kazanarak grup birinciliğine çok iyi bir başlangıç yaptı.

3 TAKIM

YARI FİNAL

GRUBUNA

YÜKSELECEK

23 Nisan, ikinci maçında bugün saat 13.00’te, Düzce Bilgi Ortaokulu ile karşılaşacak.

Gruplarda, tek devreli lig statüsüne göre oynanacak maçlar sonunda, birinci olan takımlar direkt yarı final grubuna yükselecek. Gruplarını ikinci bitiren iki takım baraj maçı oynayacak. Kazanan takım da yarı final grubuna yükselecek.