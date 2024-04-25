23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Çorum’da da kutlanıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Çorum Askeralma Bölge Başkanı Personel Albay Mehmet Emin Altan da koltuğunu Dumlupınar İlköğretim Okulu öğrencilerinden Erva Mina Kıloğlu ve Mehmet Ensar Akbal’ a devretti.

Okul Müdürü Cengiz Gökgöz ve Öğretmen Arzu Budak eşliğinde Per. Alb. Altan’ı ziyaret eden öğrenciler günün anlam ve anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR