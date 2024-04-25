Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, İl Müdürü Ömer Tök'ten kurumun güncel çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti’den Sungurlu Belediye Başkanlığına aday olan Ömer Tök, seçim sonrası eski görevine tekrar atandı.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı da SGK İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Tök'den kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarete Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz da katıldı.

Öte yandan Vali Dağlı, Ticaret İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek İl Müdürü Fikret Yıldırım, Gümrük Müdürlüğü’nü ziyaret ederek de İl Müdürü Abdullah Süzer’den kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Editör: SELDA FINDIK