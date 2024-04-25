Günümüzün yakınma konularından biri de, eski komşuluk ilişkilerinin kalmadığı, aynı apartmanda oturan insanların bile birbirini tanımadığı üzerinedir.

Pek çok apartman için bu doğrudur da.

Ama, eski mahalle, sokak düzeni kalmasa bile, komşuluk ilişkilerini olması gerektiği gibi, sıcak biçimde sürdüren apartman sakinleri de yok değildir.

İşte bu apartmanlardan biri de, Bahabey Caddesi’ndeki Solmaz Apartmanı’dır.

Apartmanın kadınları, güzel havalarda apartmanın önündeki ağaç altında toplanır çay sohbetleri yaparlar. Kimi zaman bu sohbetlere elbette apartmanın erkekleri de katılır.

Bu fotoğraflar da, 23 Nisan Salı günü böyle bir komşu kadınlar buluşmasını tespit ediyor.