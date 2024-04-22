Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Baran, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nın tüm dünya çocuklarının kardeşçe kutladığı, barış içinde yaşanabilecek bir dünyanın tohumlarının atıldığı ilk ve tek çocuk bayramı olduğunu bildirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Baran, şunları dile getirdi:

“23 Nisan 1920, zorlu sınavlardan gurur ve başarı ile çıkmış halkımızın tam bağımsızlık yolunda gösterdiği amansız mücadeleyi temsil eden ve bu mücadelenin başarısını tarihin sayfalarına kazıyan gündür.

Bugün 104 yıl önce 23 Nisan 1920’de demokratik, laik ve bağımsız Türk Devletinin temellerinin atıldığı ve halkın kendi geleceğine kendisinin el koyduğu gündür.

Çocuklarımızın bu onurlu görevi en güzel şekilde yerine getireceklerine inanan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de, bu büyük sevgi ve inancının bir ifadesi olarak bugünü çocuklara armağan etmiştir. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözünün hakkı bütün bir ülke olarak verilmiş ve Atatürk bu sözle her koşulda halkın kendi egemenliğine sahip çıkmasını istemiştir.

Bugün bizlere düşen görev de teslim aldığımız bu kutsal emaneti bizden sonra yaşatacak olan nesillere en ileri seviyede teslim etmektir. Çünkü çocuklar bir ülkenin geleceğidir. Bundan dolayı çocuklarımıza sahip çıkmak ülkemizin geleceğine sahip çıkmak anlamını taşımaktadır.

Yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni ettiğimiz, bunun için büyük gayret sarf ettiğimiz bütün çocuklarımızın ve Türk Milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, tüm dünya çocuklarının barış ve huzur içinde yaşamasını diliyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ulusal iradenin kurulmasında ve korunmasında emeği geçen bütün aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum.”

Editör: Haber Merkezi