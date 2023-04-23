23 Nisan 1920’nin Türk milli tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunun belirtildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Muhteşem bir hürriyet mücadelesinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışıyla birlikte yeni bir devleti tarih sahnesine çıkaran Türk Milleti, bağımsızlığa olan inancı sayesinde inanılmaz bir mücadele örneği sergilemiştir. Milli iradenin temsil makamı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak kabul edilerek, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmiştir. Meclisimizin kuruluş günü, milli bayram olmanın ötesinde bütün dünyada evrensel bir özellik kazanarak, tüm dünya çocuklarının da bayramı olmuştur. Unutulmamalıdır ki; çocuklarımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti‘nin teminatıdır, barışın ve umudun simgesidir. Çocuklarımızı mutlu edebilmek, onlara iyi bir gelecek sunabilmek, milli ve manevi değerler aşılayarak, topluma faydalı bireyler oluşturmak hepimizin görevidir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta geleceğin sahipleri olan çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını, bu vatan için canını feda eden bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.” (Haber Merkezi)