Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, 1-8 Mart tarihleri arasında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; meydana gelen olaylar, yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde, 22 adet ateşli silah (13 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 6 tüfek), 7 adet kesici ve delici alet, 199 adet fişek (178 adet tabanca fişeği ve 21 adet av fişeği), 13 adet şarjör, 101 adet sentetik ecza maddesi, 5,03 gr metamfetamin maddesi, 12,60 gr skank isimli narkotik maddesi, 1 gr esrar maddesi, 4 adet Uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat görevimizin başındayız” denildi.

Editör: Haber Merkezi