Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığa bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün organize ettiği yarışma, fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, Türkiye'nin doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını belgelemek, arşivlemek ve gerektiğinde uluslararası platformlarda sergilemek amacıyla 1984 yılından bu güne kadar iki yılda bir gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 'İnsan ve Yaşam', 'Tabiat ve Doğal Hayat' ile 'Tarihi Mekanlar ve Mimari Eserler' olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenecek yarışma sonunda dereceye giren eserler için toplam 252 bin lira para ödülü verilecek.

Yarışmaya ilişkin şartnameye ve detaylı bilgiye 'gorselsanat.ktb.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek ve yarışmacılar başvurularını bu adresten e-devlet sistemine yönlendirilerek 1 Ekim-7 Kasım 2024 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

Editör: İHA AJANS