AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı kapsamında Çorum’a ayrılan yatırımları kamuoyuyla paylaştı.

Milletvekilleri Ahlatcı ve Kaya ile İl Başkanı Alar tarafından yapılan açıklamada, ulaşım, eğitim, çevre, kültür, adalet ve sanayi alanlarında ayrılan ödeneklerin, Çorum’un geleceği açısından büyük bir kazanım olduğu vurgulandı.

Türkiye’nin stratejik demiryolu projeleri arasında yer alan Kırıkkale (Delice)–Çorum Hızlı Tren Hattı için 2026 yılı yatırım programında 26 milyar 430 milyon TL’nin üzerinde ödenek ayrıldı. Çift hatlı demiryolu altyapısı ve müşavirlik hizmetlerini kapsayan proje ile Çorum’un lojistik, ekonomik ve sosyal yapısına önemli katkılar sağlanması hedefleniyor.

İLK KEZ YATIRIM PROGRAMINA ALINAN PROJELER

2026 Yılı Kamu Yatırım Programı kapsamında Çorum’da ilk kez yatırım programına giren bazı projeler ve ödenekleri şöyle sıralandı:

Çorum Ek Adalet Binası (Adalet Sarayı): 900 milyon TL, İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı ve Çorum Bağlantı Yolu: 500 milyon TL, Çorum Atıksu Arıtma Tesisi: 3,3 milyar TL, Çorum–İskilip OSB Altyapı ve İnşaat Projesi: 595 milyon TL, Bayat ve Kunduzlu Orman İşletme Şeflikleri Hizmet Binaları: 27 milyon TL, Bayat İlçe Halk Kütüphanesi: 99,6 milyon TL, Mecitözü Sanat ve Kültür Konağı: 2,53 milyon TL, İskilip Tarihi Konağı’nın Turizme Kazandırılması: 3,5 milyon TL, Merkez Han Camii Restorasyonu: 36 milyon TL, İnayetullah Camii Restorasyonu: 36 milyon TL, Sungurlu İçme Suyu Etüt-Proje Çalışması: 6 milyon TL

409 PROJENİN TOPLAM BEDELİ 124,5 MİLYAR TL

Açıklamada, Çorum’da 2025 yılında kamu kurumları tarafından yürütülen 409 yatırım projesinin toplam tutarının 124 milyar 551 milyon TL olduğu belirtildi. 2026 yılında da bu projelerin kararlılıkla ve hızla devam edeceği ifade edildi.

AK Parti heyeti, açıklamanın sonunda tüm yatırımların Çorum’a hayırlı olmasını dileyerek, projelerin belirlenen süreler içinde tamamlanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve destekleriyle sürecin yakından takip edileceğini kaydetti.

Muhabir: Haber Merkezi