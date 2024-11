Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hacca bu yıl gitmeye hak kazanacakları belirlemek için, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilen kura sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diledi.

İslam coğrafyasının son birkaç asırdır işgal, savaş, katliam ve soykırımlara sahne olduğunu, özellikle ilk kıble Kudüs ve çevresinin bu acıyı en derin şekilde hissettiğini söyleyen Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bölgede bir asra yakın zamandır devam eden işgal girişimleriyle yürekleri dağlayan katliamlar yaşanmaktadır. Mescid-i Aksa'ya suikastlar düzenlenmekte, haksız, hukuksuz ve insafsız bir vahşete maruz kalan Filistin halkı görülmemiş bir zulümle, topyekun yok edilmeye çalışılmaktadır. Bütün bu acı ve gözyaşını dindirmenin, dökülen kanın ve çiğnenen insan onurunun önüne geçmenin yolu ise Müslümanların İslam'ın öğrettiği şekilde birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde hareket etmelerinden geçmektedir. Bu katliamları durdurmanın yegane yolu ümmeti ayrılığa, fitneye, tefrikaya sürükleyen her türlü düşünce ve davranıştan uzak durarak İslam'ın hayat veren ilke ve değerleri etrafında kenetlenmek ve hep beraber zalimlere karşı mücadele etmektir."

Pek çok hikmeti ve güzelliği bünyesinde barındıran hac ibadetinin tam anlamıyla bir tevhit ve vahdet yolculuğu olduğunu vurgulayan Erbaş, haccın milyonlarca Müslümanı aynı inanç ve duygularla bir araya getiren, iyilikte, huzurda ve kardeşlikte buluşturan bir ibadet olduğunu dile getirdi.

Hac ibadetinin İslam binasının üzerine oturduğu beş temel esastan biri olduğunu anımsatan Erbaş, "Hac, aynı kitabı rehber bilenlerin, aynı peygamberi önder kabul edenlerin, aynı kıbleye yönelenlerin aynı inanç, aynı aşk ve aynı heyecanla bir araya geldikleri muazzam bir kardeşlik buluşmasıdır." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının hacla ilgili hizmetleri 1979'dan beri büyük bir titizlikle yürüttüğünü belirten Ali Erbaş, şöyle devam etti: "Başkanlığımız, hac hizmetlerinin kalitesini sürekli artırarak, vatandaşlarımızın her yönüyle en güzel şekilde hac ibadetini yerine getirmeleri ve evlerine huzur içinde dönmeleri için azami gayret göstermektedir. Başkanlığımız, hac süresince karşılaşılması muhtemel zorlukların giderilmesi ve vatandaşlarımızın ibadetin manevi hazzını doyasıya yaşamaları için de hizmet kalitesini ve standardını her yıl daha ileri bir seviyeye taşımaktadır. Çünkü bizler, hacılarımızı Allah'ın birer misafiri olarak görüyor ve onlara hizmet etmeyi en büyük şeref kabul ediyoruz. Hac organizasyonunda kırk yılı aşkın bir tecrübenin sonucu olarak da gerek kutsal topraklardaki gerekse ülkemizdeki hizmetlerimizi daha kaliteli, daha etkili ve daha verimli hale getirmek için yoğun bir çaba gösteriyoruz."

“KONTENJAN 84 BİN 942”

Hac ibadeti için bu yıl 159 bin 798 vatandaşın ön kayıt yaptırdığını bildiren Erbaş, "Geçmiş yıllardan kayıtları devam eden vatandaşlarımızla bugün kuraya girecek sayı 1 milyon 849 bin 584'tür. Yani bugün burada 1 milyon 849 bin 584 vatandaşımız arasından kura çekilecek." ifadesini kullandı.

Bu sene Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye tanınan kontenjanın 84 bin 942 olduğunu belirten Erbaş, "Kurada adı çıkan kardeşlerimiz, önümüzdeki hac ibadeti için kesin kayıt yaptırma hakkı kazanmış olacaktır. Rabb'im hayırlısıyla tamamlamayı nasip eylesin." dedi.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel müdürü Remzi Bircan da hac süreciyle ilgili bilgi vererek, kurada ismi çıkan hacı adaylarının kesin kayıtlarını 4 Kasım'dan itibaren yapabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından hac ibadeti için kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı.

