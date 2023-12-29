Yeni yılın, önceki yıllardan daha huzurlu ve mutluluk içinde geçmesi güzellikleriyle unutulmayacak bir yıl olmasının en büyük temennileri olduğunu kaydeden Baran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yeni ve daha büyük başarılar elde edebilmek için hepimizin milli heyecan ve ruhla daha çok çalışması gerekmektedir. Her yeni yıl, geçen bir yılın muhasebesinin yapılmasının yanı sıra, yaşanan tecrübeler ışığında yeni yıla ilişkin yol haritasının belirlenmesine imkân sağlayan dönüm noktalarıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; 2024 yılının tüm insanlığa barış, esenlik, huzur ve mutluluk getirmesini, birlik ve beraberlik anlayışımızın daha da pekişmesini temenni ediyor, sevgi saygılarımı sunuyorum.”