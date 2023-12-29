Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP daha önce 30 büyükşehir için yaptıkları görüşmeleri tamamlamış ve bazı kentlerde MHP’nin, bazı kentlerde de AK Parti’nin adayına destek verilmesi kararı alınmıştı.

AK Parti Genel Merkezi’nin hem büyükşehirler hem de diğer 51 kentin adayının belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında zaman zaman bazı illerin teşkilatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile biraraya geliniyordu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak 51 ilin teşkilat yöneticileri ve milletvekilleri ile Ankara’da buluştu.



AK Parti ve MHP’nin ittifak yapacağı illerin belirlendiği toplantıda Çorum’un da ittifak yapılacak iller arasında olduğu bilgisi geldi. Bu kapsamda Çorum’da MHP’nin aday çıkarmayacağı ve AK Parti Belediye Başkan adayına destek vereceği, ayrıca Belediye Başkan Yardımcılığı ile Belediye Meclis Üyeliği kontenjanı alacağı öğrenildi.

TEŞKİLAT TEMAYÜLÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile dün Ankara’da yapılan teşkilat temayül toplantısında parti genel merkezi tarafından tartışmaları bitiren açıklama geldi. Bu açıklama ile birlikte ittifak tartışmaları son bulurken, gözler bu kez de adayın kim olacağı konusuna çevrildi.

Toplantıya Çorum’dan AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, İl Başkanı Av. Murat Günay, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş katıldı.



Toplantıda teşkilat ve milletvekilleri için ayrı ayrı anket çalışması yapıldı. Ankette mevcut belediye başkanına yönelik “devam edilsin”, “devam edilmesin”, “fikrim yok” soruları yöneltildi. Ayrıca, alternatif olarak 2 ismin yazılması istendi. Anket formunda tüm ilçelerin yer aldığı ve ilçelerle ilgili de aynı soruların yönetildiği de öğrenildi.

PAYLAŞIM YAPTILAR

Toplantının ardından bir AK Parti Genel Merkezi’nde 51 ilin temsilcileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını dinlediklerini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin Milletvekilleri, Belediye Başkanları, İl Başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile İl Genel Meclis Başkanlarının yer aldığı temayül toplantısına katılarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını dinledik. Temayül sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diliyorum” görüşüne yer verdi.

Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı paylaşımında: “Biz hep birlikte Çorum’uz. Bugün, AK Parti Genel Merkezi’mizde #Çorum heyeti olarak Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığında yapılan istişare toplantısındaydık. Rabbim, Memleketimiz için hayırlara vesile kılsın İnşallah” derken;

AK Parti İl Başkanı Murat Günay da Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan 51 İl Teşkilat Temayül Yoklamasında biraradayız. Toplantımız hayırlara vesile olsun, birliğimiz beraberliğimiz daim olsun inşallah” dedi.