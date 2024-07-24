Futbol İl Temsilciliği’nde 2024-2025 Amatör Futbol Sezonu’nun ön çalışmaları başladı. İl Temsilcisi Engin Ayan dün yazılı bir açıklama yaparak amatör futbol sezonunun başlayacağı tarihi açıklarken, kulüp temsilcilerine de uyarılarda bulundu.

Ayan’ın açıklaması şu şekilde;

“Futbol İl Temsilciliğimizce 2024-2025 Amatör Futbol sezonunda oynatılması planlanan 1. Amatör Küme Büyükler, 2. Amatör Küme Büyükler, U18, U17, U16, U15, U14, U13 ile U12 ve U11 Liglerinin ön hazırlık çalışmalarına dün itibarı ile başlanılmıştır. Sağlıklı bir sezon planlaması yapabilmemiz için kulüplerimizin hangi kategorilerde liglere katılacağının tarafımızca bilinmesi gerekmektir. Bu nedenle kulüplerimizin liglere katılacağı kategorileri gösteren ıslak imzalı ve mühürlü olan “Amatör Liglere Katılım Formu İle EK:2’ Formunu eksizsiz olarak doldurarak 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Futbol İl Temsilciliğimize bildirmeleri zorunludur. 2024-2025 Amatör Futbol Sezonunun ilk teknik toplantısı ise 23 Ağustos 2024 Cuma Günü yapılması planlanmaktadır.

2024-2025 Amatör Futbol Sezonunun 14-15 Eylül 2024 tarihinde U18 ve U15 Ligi Müsabakaları ile başlatılması planlanmaktadır. 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nin başlama tarihi ise Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının bitim tarihi ile aynı olması istenildiğinden BAL Ligi fikstürü belirlendikten sonra duyurulacaktır.

2024-2025 Amatör Futbol Sezonunun Tüm kulüplerimize, sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize ve futbol taban birliklerinin tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.”



Editör: RIFAT KARA